Таллин, , 18:45 — REGNUM

Вандал Brady Hsu

Вандал, осквернивший мемориал павшим во Второй мировой войне в эстонском городе Тарту, признал свою вину, явившись в полицию. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

36-летний мужчина рассказал правоохранителям, что в ночь на 8 мая нынешнего года вместе он вместе со своим другом нарисовал на памятнике в парке Раади свастики и оскорбительную надпись. Личность вандала не уточняется.

Свои действия мужчина объяснил тем, что якобы находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицией начато делопроизводство по факту произошедшего. Сам памятник в Тарту был очищен уже воскресным утром 8 мая.

Накануне Дня Победы 9 мая в Эстонии были зафиксированы случаи осквернения памятников советским воинам, павшим при освобождении Эстонии от немецко-фашистских войск. Самый громкий случай — попытка спилить с груди «Бронзового солдата» на Военном кладбище в Таллине советские награды. Задержанным оказался сын эстонского политика правящей партии. Памятник нуждается в восстановлении.