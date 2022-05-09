Луганск, 9 мая, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Населенный пункт Золотое-5 в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.50 с направления населенный пункт Горское по населенному пункту Золотое-5 с применением РСЗО БМ-21 (10 снарядов)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что представители ВСУ обстреляли Кировский район Донецка.