Брюссель, , 18:31 — REGNUM Убрать из шестого пакета ограничительных мер против Российской Федерации запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны судами намерен Европейский союз (ЕС). Об этом 9 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы и источники в ЕС.

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По данным журналистов, среди настаивающих на снятии этого ограничения стран была Греция, экономика которой в значительной степени зависит от судоходства.

При этом ЕС намерен запретить европейским компаниям страховать перевозящие российскую нефть суда.

Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что достичь договорённости по шестому пакету антироссийских санкций не удалось странам ЕС на переговорах 8 мая.