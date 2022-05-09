Москва, 9 мая, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Более одного миллиона человек принимает участие в акции «Бессмертный полк» в Москве. Об этом 9 мая сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Дарья Драй ИА REGNUM В День Победы

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«В Москве в рамках акции «Бессмертный полк» в колоннах с портретами своих родных проходят более 1 млн жителей и гостей столицы. Акция продолжается», — отмечается в сообщении.

Между тем, в Челябинске шествие «Бессмертного полка» собрало примерно 120 тыс. человек.