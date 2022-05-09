Лейпциг, Германия, , 18:16 — REGNUM 24-летний лидер «Ред Булл Лейпциг» и центральный полузащитник сборной Франции Кристофер Нкунку с оценкой 9.58 по версии портала WhoScored признан лучшим игроком недели в Бундеслиге 2021/22.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Во вчерашнем матче с «Аугсбургом» (4:0) Кристофер Нкунку провел на поле 78 минут. За проведенное на поле время француз отметился двумя забитыми мячами, одним удачным отбором и тремя успешными обводками. Точность передач Нкунку составила 93%.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку принял участие в 33-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился двадцатью забитыми мячами и тринадцатью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету француза семь голов в шести встречах.