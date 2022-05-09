Челябинск, 9 мая, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В Челябинске шествие «Бессмертного полка» собрало примерно 120 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в администрации города.

Ирина Юрина ИА REGNUM «Бессмертный полк« — Челябинск

С портретами своих предков прошли и первые лица. Среди них губернатор области Алексей Текслер, а также глава города Наталья Котова. Последняя пронесла портрет своего деда Николая Васильевича Котельникова, который прошёл всю войну и затем вернулся домой.

«В памяти о них, в памяти о Победе — сила нашего народа и нашей страны», — говорит Котова. Как сообщало ИА REGNUM, шествия «Бессмертного полка» проводятся 9 мая 2022 года в разных городах после двухлетнего перерыва.