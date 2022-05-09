Ханты-Мансийск, , 18:08 — REGNUM В Югре акция «Бессмертный полк» состоялась на земле и на небе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Бессмертный полк». Ханты-Мансийск. 2022 год. Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска

С портретами воинов Великой Отечественной войны пролетела женская пилотажная группа «Барсы».

В шествии жители Югры подняли портреты героев своих семей. На улицы городов и сёл Ханты-Мансийского автономного округа вышли сотни тысяч детей и взрослых во имя памяти о своих предках, подаривших им самое дорогое — жизнь и мир.

«Бессмертный полк». Ханты-Мансийск. 2022 год. Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске волонтёры Победы держали в руках портреты жителей Югры, погибших во время спецоперации на Украине. Земляки помнят и чтят их память.

Защищая мирное население республик Донбасса от нацистов, погибли Игорь Василенко (Нижневартовск), Андрей Шамко (Нефтеюганск), Николай Казак (Нижневартовск), Виктор Николаев (Ханты-Мансийск), Алмаз Батанов (Когалым), Михаил Волков (Сургут), Сергей Токарев (Ханты-Мансийск), Евгений Гульчак (Нижневартовск), Кирилл Сорокин (Югорск), Артём Малышев (Югорск), Данил Зорин (Пыть-Ях), Иван Пахтышев (Лиственничный), Максим Захарчук (Нефтеюганск).

Перед шествием «Бессмертного полка» глава региона Наталья Комарова напомнила, что в Ханты-Мансийском национальном округе в годы войны были мобилизованы 17 тысяч 890 человек, более девяти тысяч из них остались на полях сражений.