Москва, , 18:07 — REGNUM 31-летний нигерийский фланговый атакующий защитник Виктор Мозес, выступающий за московский «Спартак», был признан лучшим игроком прошедшего 28-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Виктор Мозес Алексей Колчин © ИА REGNUM

В игре с екатеринбургским «Уралом» Виктор Мозес отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и тремя успешными отборами. Точность передач нигерийца составила 86%, а авторитетный портал WhoScored оценил игру защитника на 8.78 балла.

Помимо Мозеса, в символическую сборную тура вошли Илья Лантратов («Химки», 7.6), Наир Тикнизян («Локомотив», 7.8), Марат Быстров («Ахмат», 7.5), Максим Осипенко («Ростов», 8.1), Антон Лангович («Ростов», 7.4), Кингс Кангва («Арсенал», 8.1), Владислав Сарвели («Крылья Советов», 8.3), Сергей Ткачев («Арсенал», 7.8), Шамар Николсон («Спартак», 8.5) и Максим Глушенков («Крылья Советов», 8.5).