9 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 21:53 — REGNUM Утром 9 мая к мемориалу «Огонь вечной славы» в Ставрополе легли живые цветы. Так начался День Победы в Великой Отечественной войне в краевой столице. В церемонии принял участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Затем участники церемонии вместе с ветеранами стали зрителями парада Победы, на котором побывал корреспондент ИА REGNUM.

Парад Победы прошёл в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Ветераны на параде Победы в Ставрополье Александр Погожев © ИА REGNUM

Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Ветераны на параде Победы в Ставрополье Александр Погожев © ИА REGNUM

Торжественным маршем по площади прошли около 2 тыс. военнослужащих. В состав 12 парадных расчетов вошли представители различных родов войск Министерства обороны России, сотрудники Росгвардии, МЧС, казаки, курсанты, кадеты, юнармейцы. С 1941 по 1945 год со Ставрополья на фронт отправились более 320 тыс. человек. Больше половины из них не вернулись с полей сражений. Ставрополье пережило оккупацию. В годы войны здесь погибли от рук фашистов более 30 тыс. мирных жителей.

Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Колокольный звон Александр Погожев © ИА REGNUM

Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

«Сегодня, в 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, я благодарю всех участников и свидетелей тех событий за их бесстрашие и подвиг мужества. Наше единство против врага позволило нам победить страшную нацистскую угрозу. Мы помним! Мы гордимся!» — отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

За пешей колонной последовали реактивные системы залпового огня, артиллерийские и зенитные установки, бронестранспортеры, бронеавтомобили, ракетный комплекс, прославленные «Искандеры». Впервые зрители увидели легендарный Т-34 — непосредственного участника Великой Отечественной войны. К празднику танк доставили в Ставрополь из Москвы. Также ставропольцы увидели самоходную гаубицу 2С19 «МСТА-С», которая сейчас задействована в спецоперации на Украине. Всего было задействовано около 30 единиц боевой техники.

Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Зрителями парада Победы стали ветераны Великой Отечественной войны. Их доставили на площадь Ленина на специальных автомобилях в сопровождении волонтёров.

Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Зрители парада Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM Парад Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

«Сам лично как внук, правнук участников Великой Отечественной войны сегодня отдаю дань памяти тем, кто погиб, кто ушёл от нас в послевоенные годы. Хочу сегодня и каждый день своими поступками доказывать, что сила русского духа в нашем народе жила и жить будет, поэтому мы ответим на любой вызов. Победа — одна на всех!» — сказал Владимир Владимиров. Правопорядок на улицах Ставрополя обеспечили сотрудники полиции, Росгвардии, кинологи, казачья дружина и военнослужащие.