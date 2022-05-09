Донецк, 9 мая, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Кировский район Донецка обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:30 — населенный пункт Пески — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что представители ВСУ обстреляли населенные пункты Лозовое, Ясиноватая и Горловка.