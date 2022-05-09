Верхняя Пышма, Свердловская область, , 18:03 — REGNUM В посёлке Крутом недалеко от Екатеринбурга ликвидировали открытое горение. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России.

Пожар

Возгорание было ликвидировано в 18:57 по местному времени. Ранее оно было локализовано на площади 1600 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в посёлке загорелось несколько жилых домов. Также горели отходы пиломатериалов.

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