Париж, 9 мая, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Определять условия для переговоров с Москвой Киев должен сам. Об этом 9 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Европарламенте.

Elle.fr Эммануэль Макрон

«Украине надлежит определять условия переговоров с Россией», — сказал французский лидер.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая Эммануэль Макрон, переизбранный на второй срок, официально вступил в должность главы государства на 5 лет.