Таллин, 9 мая, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Нет ничего важнее для многих, чьи родственники участвовали в войне 1941–1945 года, даты 9 мая, Дня Победы. Об этом главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

Он напомнил, что политики и СМИ Эстонии рассуждают о том, что придавать 9 мая другой смысл, кроме поминовения погибших, якобы означает идти «на поводу у кремлевской пропаганды». «Мол, Путин присвоил себе общую победу, поэтому нужно скорбеть, а не радоваться Победе», — написал Чаплыгин и добавил, что не согласен с такой точкой зрения и что эта дата связана лично с миллионами людей, а не с президентом России.

«Мой дед, Всеволод Сергеевич Самсоньевский, погиб в июле 1941 года в борьбе с нацизмом. Для меня это — личная дата, как и для десятков миллионов семей, которых так или иначе коснулась война», — подчеркнул главред эстонского СМИ.

Он добавил: «Да, это день скорби. Но одновременно это и праздник, потому что наши героические предки в этот день сломали хребет нацизму, идеология которого предусматривала для «неполноценных» рас участь немецких рабов. Для нас это была война за выживание, и наши деды ее выиграли».

Чаплыгин также напомнил, что ни один народ в мире не принес в той войне такого количества жертв, сколько жители СССР: «Именно по этой причине эта дата для нас важнее любой другой. Эта память не позволяет нам скорбеть по всем погибшим в той войне. Как бы мы ни старались, нам не удастся распространить свою эмпатию на немецких солдат, которые, пусть и из долга присяги, несли по всей Европе звериную идеологию нацизма. Это не тот случай, когда солдат не виноват».

Чаплыгин убежден, что радоваться победе над фашизмом совсем не означает оскорблять чьи-то чувства. «Это вам скажут ветераны всех стран антигитлеровской коалиции — американцы, британцы, французы, австралийцы. Все они — победители, и этого не отнять», — завершил свой комментарий главред stolitsa. ee.