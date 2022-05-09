Манчестер, Великобритания, 9 мая, 2022, 17:53 — ИА Регнум. 27-летний фланговый нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг с оценкой 9.2 по версии портала WhoScored признан лучшим игроком недели в Английской Премьер-лиге 2021/22.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рахим Стерлинг

В прошедшем матче с «Ньюкаслом» (5:0) Рахим Стерлинг отметился двумя забитыми мячами и тремя успешными обводками. Точность передач нападающего составила 86%.

В текущем сезоне Рахим Стерлинг принял участие в 28-ми матчах чемпионата Англии, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

За «Манчестер Сити» Стерлинг выступает с 14 июля 2015 года после перехода из «Ливерпуля» за 63,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость флангового нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.