Турин, Италия, , 17:49 — REGNUM Руководство туринского «Ювентуса» не собирается отправлять в отставку главного тренера основной команды Массимилиано Аллегри. Об этом 9 мая сообщило издание Calciomercato.

Массимилиано Аллегри Pianetagenoa1893.net

После 36-ти сыгранных туров «Ювентус», одержав двадцать побед, потерпев семь поражений и набрав 69 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А 2021/22. В последних двух турах «старая синьора» встретится с римским «Лацио» и «Фиорентиной» из Флоренции.

Массимилиано Аллегри во второй раз возглавил «Ювентус» 28 мая 2021 года. Ранее итальянский специалист занимал должность главного тренера туринского клуба в период с 2014 по 2019 годы.