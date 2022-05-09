9 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия Украины в Европейский союз может занять несколько лет и даже десятилетий.

Мирослава Романенко, , 18:51 — REGNUM Процесс принятия Украины в Европейский союз может занять несколько лет и даже десятилетий. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге.

Зеленский. ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступление [Украины] в ЕС, займет несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз», — цитирует Макрона РИА Новости.

Заявление президента Франции обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что никто не ждет Украину в ЕС и непонятно, будет ли в скором времени Евросоюз.

«Вот это поворот», — смеется Роман.

«Перемога (победа. — М. Р.) уже вот-вот. На горизонте. А нет, показалась», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Троллинг высшего уровня», — с сарказмом отметил «Сборщик мебели».

«Так это и было понятно», — отреагировал один из комментирующих.

«Украинская область не будет Евросоюзом!» — шутит Gudwin N.

«Просто познакомились с народом поближе, посмотрели на беснующихся беженцев, визжащих, бросающихся на людей, валяющихся в краске, и перекрестились — свят-свят таких в ЕС. Тут еще и [посол Украины в ФРГ Андрей] Мельник указывает, как им всем жить… Короче, лоханулись украинцы по полной», — с юмором пишет ЛК.

Дикая Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кидает Европка», — иронизирует Natalia K.

«Так они уже в ЕС. Ну только со «статусом», конечно, неувязочка есть», — смеется Владимирович.

«Какой ЕС? Украина и раньше не нужна была в ЕС, а теперь тем более! Сейчас Европа зерно оставшееся вывезет — и не те заявления пойдут! Развели, вас, украинцы, вы и беситесь!..» — отметил Odessa Block.

«Уже и ЕС не будет», — отреагировала Елена М.

«Никогда, слышите, никогда Украина не будет в ЕС. Европе не нужны нацисты. Также они показали, на что они способны, будучи беженцами. И как они себя вели агрессивно», — добавила Вера.

«Как можно принять в ЕС страну, которой уже нет?..» — недоумевает WеМаке.

«Вам уже прямым текстом [говорят]: «На фиг вы никому там не нужны»? Учитывая, что ЕС в скором времени развалится, Украина пролетает. Ждет вас будущее в виде польской колонии», — не без сарказма прокомментировала новость Marina.

«Трудно им будет принять Украину в ЕС после спецоперации. При том, что Украина после спецоперации в ЕС входить хотеть перестанет», — отметил Сергей Р.

«Макрон после избрания все равно решил топить за адекватность?» — задумалась Карина Г.

«Рассказ «Ослик и морковка», 325-я серия, 8-й сезон», — иронизирует Вячеслав Ш.

«То есть уже признают, что Украины нет», — не без сарказма подытожила Надежда М.