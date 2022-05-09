Москва, 9 мая 2022, 17:47 — REGNUM Российский государственный социальный университет (РГСУ) рассчитывает восстановить памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове по окончании специальной военной операции на Украине, сообщил в понедельник, 9 мая, исполняющий обязанности ректора РГСУ, академик Российской академии художеств Андрей Хазин.

Портрет маршала Георгия Жукова
Портрет маршала Георгия Жукова
Павел Корин, 1945 год
«Наш университет принял решение, что по окончании специальной военной операции в освобожденном Харькове наш университет восстановит памятник Георгию Константиновичу Жукову. Надеюсь, что в скором времени мы большой делегацией сможем приехать в Харьков и присутствовать не только сейчас на открытии памятника на нашей территории, но и памятника в Харькове, городе, который так запомнился событиями и 1945, и 1943, и 1944 годов всей нашей родине», — цитирует слова Андрея Хазина ТАСС.

По словам Андрея Хазина, соответствующее решение было принято, поскольку случившееся — «оскорбление нашего национального достоинства».

«Более того, те люди, которые там живут, большинство из них, я думаю, разделяют наши чувства», — уточнил он.

Напомним, в апреле Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса в Харькове памятника Жукову по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ «Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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