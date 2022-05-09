Таллин, 9 мая, 2022, 17:33 — ИА Регнум.

Soerfm Карта-флаг Эстонии

В понедельник, 9 мая, полиция Эстонии следит за общественным порядком усиленным составом — к работе дополнительно привлечены более 600 полицейских. Об этом порталу гостелерадиовещания страны ERR сообщил генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.

По его словам, не обязательно, что все эти дополнительные патрули будут дежурить на улицах в местах, связанных с 9 мая. Полиция гарантирует, что правоохранители будут оперативно реагировать и на обычные вызовы.

В то же время Вахер признался, что больше всего полицейских будет в столичном районе Фильтри теэ, где располагается Военное кладбище с «Бронзовым солдатом», а также в Нарве и Тарту возле мемориальных комплексов.

Вахер подчеркнул, что у полиции нет информации о намечающихся масштабных протестах или провокациях, поэтому уровень опасности оценивается как низкий.

Полиция требует у людей убрать так называемые «символы агрессии». К таким символам, согласно эстонскому законодательству, относятся георгиевские ленточки, военная форма советского и российского образца, латинские буквы Z и V. 9 мая также запрещено проводить массовые мероприятия и собрания, петь военные песни и демонстрировать наглядную информацию соответствующего содержания. Полиция также требует убрать флаги Российской Федерации.