Донецк, 9 мая, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В Калининском районе Горловки состоялась раздача георгиевских ленточек и маленьких копий Знамени Победы жителям и гостям города. Об этом 9 мая сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Георгиевская лента

«Сегодня, 9 мая, в рамках проведения акции «Георгиевская лента», инициированной Общественным Движением «Донецкая Республика», в Калининском районе Горловки состоялась раздача георгиевских ленточек и маленьких копий Знамени Победы жителям и гостям города», — сообщил он.

Отметим, что аналогичные акции прошли в Донецке, Макеевке, Дебальцево, Харцызске и Тельмановском районе.

Напомним, с 4 по 9 мая включительно жители Центрально-Городского района Горловки принимали активное участие в акции «Окна Победы», инициатива проведения которой принадлежит общественному движению «Донецкая Республика».