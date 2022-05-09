Курган, , 17:30 — REGNUM В Кургане свыше 15 тысяч горожан прошли в День Победы в рядах «Бессмертного полка». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Бессмертный полк». Курган. 2022 год. Пресс-службы губернатора Курганской области и горадминистрации Кургана

Погода благоволила массовому шествию, солнечным теплом согрев курганцев. Впервые после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, шествие «Бессмертного полка» прошло в Кургане в традиционном очном формате.

«Бессмертный полк». Курган. 2022 год. Пресс-службы губернатора Курганской области и горадминистрации Кургана

«Бессмертный полк». Курган. 2022 год. Пресс-службы губернатора Курганской области и горадминистрации Кургана

Шествие возглавили юные барабанщики. По ходу движения «Бессмертного полка» были расположены песенные посты, на которых артисты и творческие коллективы Кургана поддерживали участников акции музыкальными номерами.

«Бессмертный полк». Курган. 2022 год. Пресс-службы губернатора Курганской области и горадминистрации Кургана

«Бессмертный полк». Курган. 2022 год. Пресс-службы губернатора Курганской области и горадминистрации Кургана

В конце шествия у Центрального парка культуры и отдыха горожан встретили творческие коллективы дома культуры им. М. Горького с концертом «Мы помним, мы гордимся».