Севилья, Испания, 9 мая, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Бетис» готов предложить мадридскому «Реалу» 7 миллионов евро за трансфер 25-летнего испанского атакующего полузащитника Дани Себальоса в грядущее трансферное окно. Об этом 9 мая сообщило издание AS.

Anual Дани Себальос

Ранее сообщалось, что на Дани Себальоса претендует лондонский «Арсенал», за который футболист выступал в сезонах 2019/20 и 2020/21 на правах аренды. На данный момент трансферная стоимость испанского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Дани Себальос принял участие в пятнадцати матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Суммарно на поле футболист провел 291 минуту.