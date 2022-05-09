Таллин, 9 мая, 2022, 17:26 — ИА Регнум. По состоянию на 14 часов по эстонскому времени (14:00 по Москве) 9 мая в Эстонии зафиксировано уже 55 правонарушений с использованием так называемой «символики агрессора». Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на Ида-Харьюское отделение полиции.

Денис Абрамов ИА REGNUM Георгиевская ленточка

К таким символам, согласно эстонскому законодательству, относятся георгиевские ленточки, военная форма советского и российского образца, латинские буквы Z и V. 9 мая также запрещено проводить массовые мероприятия и собрания, петь военные песни и демонстрировать наглядную информацию соответствующего содержания. Полиция также требует убрать флаги Российской Федерации.

Несмотря на неоднократные предупреждения в местных СМИ и социальных сетях, посещающие Военное кладбище в Таллине чаще всего используют георгиевские ленточки. С такими ведутся профилактические беседы, им предлагается убрать ленты.

Полиция отмечает, что некоторые отказались это делать, по поводу случившегося начато несколько делопроизводств, нарушителям грозят крупные штрафы до 1 200 евро. В целом обстановку вокруг «Бронзового солдата» полиция оценивает как спокойную. Никаких особых происшествий на данный отрезок времени не было зафиксировано.