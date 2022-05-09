Париж, 9 мая, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Руководство французского «Пари Сен-Жермен» готов подписать 22-летнего центрального полузащитника «Монако» и сборной Франции Орельена Тчуамени, который является трансферной целью мадридского «Реала». Об этом 9 мая сообщило издание Marca.

Футбольный клуб «Монако»

В текущем сезоне Орельен Тчуамени принял участие в 33-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также француз получил восемь желтых и одну красную карточки.

Тчуамени выступает за «монегасков» с 29 января 2020 года после перехода из «Бордо» за 18 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 22-летнего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «Монако» рассчитано до 30 июня 2024 года.