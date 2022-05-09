9 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в День Победы, 9 мая, киевские боевики пытались нанести удар по Херсону, который ранее был освобожден от нацистов в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации.

Оксана Переможенко, , 17:49 — REGNUM В День Победы, 9 мая, киевские боевики пытались нанести удар по Херсону, который ранее был освобожден от нацистов в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации. Об этом 9 мая сообщает РИА Новости.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие указали на то, что боевики киевского режима пытались обстрелять Херсон в отместку, так как Херсонская область освобождена от украинских нацистов.

«Другой реакции и не ждали», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Фашисты недобитые», — не выдержала Оксана.

«Ой, как же им припекает!» — добавила Natasha.

«От фашистов другого никто и не ожидал», — отметил Агутин.

«Это таким образом эти макаки собираются возвращать города? Бьют по пока ещё своим гражданам…» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Только с населением и горазды воевать…» — комментирует произошедшее Серега.

«Ну, а как ещё можно это охарактеризовать? Нацики и фашисты! Знают, что там идёт праздник День Победы», — пишет один из комментирующих.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что прикажут ковбои, то и делают. А потом скулят, как бабы по подвалам заводов», — отреагировал Федров, вероятно, намекая на украинских боевиков, которые находятся на заводе «Азовсталь».

«Видимо, Херсон больше не украинский», — добавил Krasnogorov.

«Даже не удивлена… А жители Херсона смелые! Не побоялись и вышли на праздник! Так и победим! Ура!!!» — пишет Евгения.

«По своим же шарахают! Вот гады!» — не выдержала Татьяна Викторовна.

«Бандеровским вурдалакам День Победы и Красные Знамёна Победы поперёк глотки! Поэтому и злобствуют!» — написала Марина.

«Вот такое «поздравление» мирных жителей с Днём Победы от ВСУ. У режима Зеленского сегодня траур, хотят и тем, кто празднует, день омрачить», — подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

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Отметим, 9 мая в освобожденном Вооруженными силами России Херсоне проходит акция «Бессмертный полк» и празднование Дня Победы.

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