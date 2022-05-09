Горловка, ДНР, 9 мая, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Активное участие в акции «Окна Победы», инициатива проведения которой принадлежит общественному движению «Донецкая Республика», принимали жители Центрально-Городского района Горловки с 4 по 9 мая включительно. Об этом 9 мая сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

«Жители района, в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, оформили окна своих квартир, домов, учреждений и офисов с использованием рисунков, фотографий, георгиевских лент, красных звезд, слов благодарности в адрес ветеранов, надписей, посвященных Дню Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими оккупантами», — сообщил он.

По его словам, главными целями мероприятия является создание атмосферы одного из самых значимых праздников в России и Донецкой Народной Республике, передача молодому поколению традиций, связанных с памятью о героях, выражение благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Лозовое, Ясиноватая и Горловка в ДНР.