Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, поздравляя ветеранов и других горожан с Днем Победы, заявил, что попытки западных стран стереть память о Победе и подвиге героев Великой Отечественной войны обречены на провал, передает 9 мая корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов с юнармейцами перед шествием «Бессмертного полка» Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Глава города выступил с поздравительной речью на концертной площадке на Дворцовой площади, перед началом музыкальной программы «Песни нашей Победы». Отметив, что День Победы — главный и священный для России праздник, Беглов напомнил, что 77 лет назад отцы и деды защитили мир от нацизма. В историю войны вписан и подвиг Ленинграда.

«Наш город-герой не сдался, победил! Мы вечно благодарны нашим ветеранам, труженикам тыла, воинам-фронтовикам, всем тем, кто ковал нашу победу, кто восстановил нашу страну, — сказал Беглов.— Сегодня стараются стереть нашу память — не выйдет!».

Александр Беглов указал, что жители Петербурга и России помнят героев войны и тому доказательство — «Бессмертный полк», в котором приняли участие тысячи горожан.

«Никто и ничто не может стереть нашу память, память героического нашего советского народа, который победил фашизм. Сегодня западные страны поддерживают фашистов, сносят памятники нашим героям, которые освободили их от фашистов. Наши воины на Украине защищают сегодня Донбасс, защищают нас с вами, нашу историческую память и подвиг наших отцов и дедов», — подчеркнул Беглов.

Глава города указал, что президент России Владимир Путин — сын фронтовика, который сражался против нацистов, своей политикой объединил народ.

«Мы сегодня едины, мы сегодня сильны. Мы победим!», — завершил поздравительную речь Александр Беглов.

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