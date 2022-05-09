Манчестер, Великобритания, 9 мая, 2022, 17:08 — ИА Регнум. 29-летний центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поль Погба отказался переходить в «Манчестер Сити» на правах свободного агента в грядущее летнее трансферное окно. Об этом 9 мая сообщило издание The Athletic.

Антон Зайцев Поль Погба в составе сборной Франции

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в подписании Погба, несмотря на форму футболиста. Руководство «горожан» уже связывалось с футболистом для подписания контракта.

В текущем сезоне Поль Погба принял участие в двадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами. Также француз получил семь желтых и одну красную карточки.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 9 августа 2016 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.