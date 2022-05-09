9 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Куликов, , 20:45 — REGNUM На площади Павших Борцов в Волгограде прошёл военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Подготовка к параду Александр Куликов © ИА REGNUM

Подготовка к параду Александр Куликов © ИА REGNUM

Подготовка к параду Александр Куликов © ИА REGNUM

Подготовка к параду Александр Куликов © ИА REGNUM

Волонтёры встречают ветеранов Александр Куликов © ИА REGNUM

Волонтёры встречают ветеранов Александр Куликов © ИА REGNUM Волонтёры встречают ветеранов Александр Куликов © ИА REGNUM

Встреча ветеранов Александр Куликов © ИА REGNUM

Командовал парадом командир 31-й мотострелковой дивизии полковник Евгений Степанов. Принимал парад — заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-майор Константин Запотоцкий. По традиции парад открылся выносом на площадь Государственного Флага Российской Федерации и копии Знамени Победы.

Зрители Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Под звуки сводного военного оркестра по площади прошли порядка 1800 человек, в их числе военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона, полицейские, спасатели, сотрудники УФСИН России, казаки, воспитанники Волгоградского казачьего кадетского корпуса, юнармейцы, воспитанники ДОСААФ и Волгоградского техникума водного транспорта имени адмирала флота Н. Д. Сергеева, ученики кадетских школ и классов региона.

Ветераны на параде Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Зрители Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров Александр Куликов © ИА REGNUM

Поддержали шествие механизированная колонна из 31 единицы современной и исторической техники, а также авиация. На борт одной из крылатых машин был нанесен портрет президента России Владимира Путина. Летчики приветствовали зрителей военного парада, поздравив их с неба праздничными листовками.

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Пролёт авиации Александр Куликов © ИА REGNUM

Пролёт авиации Александр Куликов © ИА REGNUM

Пролёт авиации Александр Куликов © ИА REGNUM