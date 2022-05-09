Макеевка, ДНР, 9 мая, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике к акции «Окна Победы» присоединились жители Макеевки. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба администрации города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отражение в окнах

«Предприятия, организации, учреждения, а также неравнодушные жители продолжают украшать свои окна к 9 Мая в рамках акции «Окна Победы» под эгидой Общественного Движения «Донецкая Республика», — говорится в сообщении.

Отмечается, что День Победы был и остается священным днем для всех людей страны.

Ранее в мэрии Кемерово рассказали ИА REGNUM, что в городе во дворах фронтовиков разворачиваются небольшие парады и театрализованные представления.