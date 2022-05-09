Казань, 9 мая, 2022, 18:02 — ИА Регнум. По улицам Казани в День Победы прошла акция «Бессмертный полк», участниками которой, по предварительным подсчетам, стали 170 тыс. человек. Движение колонна к площади Тысячелетия начала в 15:00 (мск), сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу главы РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

Акцию поддержали и региональные власти. Так, глава республики Рустам Минниханов по случаю празднования 77-й годовщины Победы прошел в «Бессмертном полку» вместе с сыном Искандером. Также в патриотической акции приняли участие представители регионального правительства, депутаты Госсовета РТ, руководители республиканских министерств и ведомств, члены общественных организаций и рядовые граждане.

В 22:00 (мск) в городе прогремит праздничный салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

ИА REGNUM напоминает, в параде Победы в Казани приняли участие 25 расчетов. Строевым шагом по площади Тысячелетия прошли более 1 тыс. военнослужащих Казанского гарнизона, сотрудники МВД и МЧС, Росгвардии, курсанты военного училища, учащиеся кадетских классов, юнармейцы и суворовцы, представители республиканских общественных объединений. Следом проехали 24 единицы военной и исторической техники, замыкали колонну 26 ретроавтомобилей.

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