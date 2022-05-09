Тюмень, 9 мая, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Бессмертный полк в Тюменской области собрал более 252 тысяч человек. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области «Бессмертный полк». Тюмень. 2022 год.

В этом году Тюмень отмечает 15-летие акции «Бессмертный полк». Здесь живёт его задумщик — ветеран МВД, журналист, общественный деятель Геннадий Иванов.

Информационный центр правительства Тюменской области «Бессмертный полк». Тюмень. 2022 год.

Многие тюменцы пришли на шествие с детьми, у всех было приподнятое настроение и все от мала до велика бережно держали портреты своих героев. Память о них хранится в семьях и передаётся из поколения в поколение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени в честь празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся парад, вечером состоится салют.