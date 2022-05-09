Москва, 9 мая, 2022, 17:00 — ИА Регнум. 21-летний французский фланговый нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заявил, что не планирует покидать московский клуб до завершения сезона.

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«Остаюсь ли я в «Локомотиве» на следующий сезон? Конечно же, остаюсь, я люблю Россию! Мне очень нравится играть в этом клубе», — цитирует Изидора издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Вильсон Изидор принял участие в десяти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей. Также француз получил три желтые карточки.

Изидор выступает за «Локомотив» с 22 января 2022 года после перехода из «Монако» за 3,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.