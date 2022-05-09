Киев, , 16:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на странице в соцсети фотографии, приуроченные ко Дню Победы над нацизмом.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, на одном из снимков был изображен украинский боевик с шевроном дивизии СС «Мертвая голова».

Спустя некоторое время после публикации данный снимок был удален, однако фото уже увидели многие интернет-пользователи.

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции доноров для Украины заявил, что страны ЕС должны стать шефами отдельных регионов, городов и отраслей Украины и восстановить их «быстрыми и достаточными инвестициями».