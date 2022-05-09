«Бессмертный полк» в Ульяновске собрал 75 тыс. человек
Ульяновск, 9 мая, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Ульяновске завершилось шествие «Бессмертного полка». Его участниками стали 75 тыс. жителей, сообщает администрация областного центра.
В мэрии отмечают, что в этом году акция собрала в полтора раза больше участников, чем первоначально предполагали её организаторы. По данным администрации, к шествию присоединились 75 тыс. человек.
В ряды «Бессмертного полка» также встали губернатор Ульяновской области Алексей Русских и глава Ульяновска Дмитрий Вавилин. Руководитель города нёс портреты своих дедов Сергея Васильевича Вавилина и Михаила Алексеевича Ульянова, которые «очень много рассказывали про войну, но ещё больше — недоговорили».
Участники шествия с песнями военных лет прошли от площади Соборной до площади 30-летия Победы, на которой состоялся праздничный концерт.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в День Победы выставлены образцы военной техники, с которой могут сфотографировать все желающие. Наибольшей популярностью у посетителей пользуется танк. Завершится 9 мая праздничным салютом.