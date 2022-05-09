Ульяновск, 9 мая, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Ульяновске завершилось шествие «Бессмертного полка». Его участниками стали 75 тыс. жителей, сообщает администрация областного центра.

https://ulmeria.ru/ «Бессмертный полк» в Ульяновске

В мэрии отмечают, что в этом году акция собрала в полтора раза больше участников, чем первоначально предполагали её организаторы. По данным администрации, к шествию присоединились 75 тыс. человек.

В ряды «Бессмертного полка» также встали губернатор Ульяновской области Алексей Русских и глава Ульяновска Дмитрий Вавилин. Руководитель города нёс портреты своих дедов Сергея Васильевича Вавилина и Михаила Алексеевича Ульянова, которые «очень много рассказывали про войну, но ещё больше — недоговорили».

«Михаил Алексеевич — полный кавалер ордена «Слава», начал воевать с октября 41-го года, закончил войну в Берлине 45-го в звании старшины, с большим количеством орденов и медалей. Основная часть его подвигов засекречена до сих пор», — сказал Дмитрий Вавилин.

Участники шествия с песнями военных лет прошли от площади Соборной до площади 30-летия Победы, на которой состоялся праздничный концерт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в День Победы выставлены образцы военной техники, с которой могут сфотографировать все желающие. Наибольшей популярностью у посетителей пользуется танк. Завершится 9 мая праздничным салютом.