Москва, , 16:36 — REGNUM 21-летний французский опорный полузащитник Алексис Бека Бека останется в московском «Локомотиве» на следующий сезон, несмотря на запрет УЕФА на участие российских клубов в еврокубках сезона 2022/23.

Бека Бека Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Я готов остаться в «Локомотиве», несмотря на «бан» от УЕФА в отношении участия в еврокубках? Я не придаю большого внимания политике, а сфокусирован исключительно на футболе. Конечно, я останусь в «Локомотиве» и после этого сезона», — цитирует Бека Бека издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Бека Бека принял участие в семнадцати турах, в которых отметился тремя результативными передачами и получил пять желтых карточек.

Бека Бека выступает за «Локомотив» с 23 августа 2021 года после перехода из «Кана» за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.