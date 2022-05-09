9 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили восстановление Аллеи Славы в центре Херсона и возвращение туда плакатов с героями Великой Отечественной войны.

Елизавета Коробова, , 18:52 — REGNUM Возвращение плакатов с уроженцами Херсонской области — героями Великой Отечественной войны с описанием их подвигов и биографией на Аллею Славы в центре Херсона вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 9 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Город на город стал похож, а не на бандеровский свинарник. Благодаря российской армии местные жители могут освободиться от неонацистских символов», — указывает Олег Б.

Многие пользователи были рады услышать, что в мирный Херсон возвращается историческая память. Граждане отметили, что на Аллею Славы вернулись портреты не кого-нибудь, а героических предков местных жителей, которые бок о бок с другими народами Советского Союза боролись с немецко-фашистскими захватчиками.

«Наконец-то Херсон становится мирным городом. Без нацистов и бандеровцев народ вздохнул свободно!» — считает Юркен Ю.

«Ура! В кои-то веки город стал похож на то, каким он был раньше — до того, как в него вторглись украинские нацисты», — пишет Даниил М.

«Как же радостно видеть, что в украинских городах снова налаживается нормальная жизнь, как людям возвращают историческую память! С великим Днем Победы, жители Херсона!» — обращается Денис М.

«Всё правильно! Историю нельзя переписывать фашиствующим ублюдкам! Память о настоящих героях должна быть сохранена, а кое-где её приходится восстанавливать», — отмечает Георгий К.

Вечный огонь. Херсон City. kherson. ua

Некоторые комментаторы отмечают, что восстановление Аллеи Славы в её прежнем виде — это признак наступления полноценной мирной жизни на территории Херсона.

«В итоге в Херсон наконец-то приходит нормальная жизнь. Так и должно быть. Россия приносит мир и свободу!» — написала Елена Р.

«Жизнь в Херсоне налаживается. Это видно невооружённым глазом. Всё же эта спецоперация России принесла много хорошего людям! А главное — мирную и спокойную жизнь», — указывает Мирослава П.

Часть людей полагает, что жители Херсона были бы отправлены на убой, находись они до сих пор в руках неонацистского киевского режима.

«Это наглядный пример того, что на территориях, которые находятся под защитой России, у людей намного больше прав и свобод, нежели это было под киевским режимом», — отметила Ольга А.

Ряд пользователей указывает на то, что вслед за Херсоном от неонацистских захватчиков будет освобождена и остальная часть Украины.

«Постепенно со всеми украинскими городами будет так же, ибо наши войска идут уже к ним. Денацификация и демилитаризация Украины будет осуществлена. Это неминуемо», — убеждена Эвелина К.

«И по Киеву, и Львову пройдут победители фашисткой мерзости. И там будут установлены памятники подлинным героям, которые спасли человечество от мирового зла. Украина, с Днём Победы тебя!» — поздравляет Людмила Л.

Напомним, 8 мая РИА Новости опубликовало материал, согласно которому на Аллею Славы в центре Херсона были возвращены плакаты с уроженцами Херсонской области — героями Великой Отечественной войны с описанием их подвигов и биографией. Отметим, что в 2014 году киевский режим переименовал этот мемориал в «Слава Украине», а вместо портретов борцов с немецко-фашистскими захватчиками там были размещены фотографии так называемых «героев небесной сотни».