Донецк, , 16:33 — REGNUM Населенные пункты Лозовое, Ясиноватая и Горловка в Донецкой Народной Республики (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:45 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Ленина): выпущено шесть снарядов калибром 122 мм; 13:55 — населенный пункт Пески — населенный пункт Лозовое: выпущено шесть мин калибром 82 мм; 14:30 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли Петровский район Донецка.