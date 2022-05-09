Белово, Кемеровская область, , 16:30 — REGNUM В кузбасском Белово сшили огромное полотно с именами горожан, не вернувшихся с фронта во время Великой Отечественной войны. Его пронесли на праздничном параде сегодня, 9 мая, сообщил мэр Белова Алексей Курносов.

Скриншот со страницы Алексея Курносова в соцсети «ВКонтакте»

«Девяносто метров в длину, 6618 частей с вышитыми вручную именами горожан, не вернувшихся с фронта. «Полотно» шил весь город. Огромная и кропотливая работа», — написал Курносов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что полотно будет передано в фонд краеведческого музея.