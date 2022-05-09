Чебоксары, 9 мая, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Чебоксарах на площади Республики прошёл праздничный парад и шествие «Бессмертного полка». В акции приняли участие 27 тыс. жителей, сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии.

cap.ru «Бессмертный полк» в Чебоксарах

Почётными зрителями парада Победы в Чебоксарах стали 60 ветеранов Великой Отечественной войны, в их числе шесть участников войны. Перед парадом с напутствием молодому поколению ветеран боевых действий, полковник в отставке Геннадий Арестархович Егоров. Он подчеркнул, что погибшие герои живы, пока жива память о них:

«Сегодня вы будете чеканить шаг на этой площади. Сделайте это так, чтобы было слышно и за рубежом. В первую очередь, на Украине, в панской Польше, в Прибалтике».

Парад начался после минуты молчания. Участниками парадных расчётов стали 1,2 тыс. человек. Также задействовано свыше 50 единиц боевой техники времён Великой Отечественной войны, первых послевоенных лет, а также находящейся на вооружении силовых, в том числе выпускаемой предприятиями Чувашии. На головной автомобиль водрузили боевое знамя 1095-го стрелкового полка.

После парада на площадь Республики вышли участники акции «Бессмертный полк». По данным властей, в ней принял участие около 27 тыс. жителей. К ней также присоединились беженцы из Донбасса и Украины, эвакуированные в Чувашию. В частности, одна из семей несла портреты Героев Советского Союза, уроженцев Чувашии.

Напомним, что на Красной площади состоится большой праздничный концерт, а завершится День Победы фейерверком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах прошла акция «Книжный марш Победы». В ней приняли участие студенты, школьники, кадеты, детсадовцы: около 200 участников прошли с известными книгами о войне вдоль дубовой рощи до памятника «Танк Т-34-85». Шествие сопровождалось обзором лучших изданий о Великой Отечественной войне под музыку военных лет. Встречавшимся на пути горожанам раздавались «солдатские треугольники» с рекомендательным списком, включавшим в себя 77 книг о войне.