Оренбург, , 16:29 — REGNUM В Оренбурге по проспекту Победы в эти минуты движется огромная колонна участников акции «Бессмертный полк». Люди отмечают особенную душевную атмосферу.

«Бессмертный полк» в Оренбурге. Стопкадр ОРТ

В Оренбурге колонну возглавили участники в форме солдата-освободителя. Этим акция 2022 года отличается от прошлых лет. Людей захватывают бурные положительные эмоции. Оренбуржцы за годы пандемии соскучились по привычному очному формату мероприятия.

Ожидается, что в областном центре участниками мероприятия станут свыше 50 тыс. человек. В других городах Оренбуржья также прошли и проходят «Бессмертные полки». По области число участников акции может превысить 150 тысяч.

Мероприятия, посвященные Дню Победы, завершатся в Оренбурге 22:00 по местному времени (20:00 мск) праздничным салютом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге, несмотря на дождь, собирается «Бессмертный полк»