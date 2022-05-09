Петрозаводск, 9 мая, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Участниками шествия «Бессмертный полк» в Петрозаводске 9 мая 2022 года стали более 20 тысяч человек.

vk.com/aparfenchikov «Бессмертный полк» в Петрозаводске

«Это рекордное количество участников», — сообщил на своей странице в соцсети глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Он прошел в «Бессмертном полку» вместе с супругой, отдав дань памяти своим родственникам.

«Мой дед Антон Осипович Парфенчиков — командир диверсионно-подрывной группы, пускал под откос фашистские поезда. Храним много воспоминаний нем. К сожалению, в 44 году он пропал пропал без вести в ходе одной из операций. Не знаем, где его могила, искали долго — пока безуспешно. Уверен, чувствую, что он сегодня со мной», — поделился губернатор историей своей семьи.

По словам Парфенчикова, «личная и общая память о войне объединяет нас и живет в поколениях».