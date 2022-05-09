Вильярреаль, Испания, 9 мая, 2022, 16:18 — ИА Регнум. 25-летний центральный защитник «Вильярреала» и национальной сборной Испании по футболу входит в сферу трансферных интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом 9 мая сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Андрей Пронин ИА REGNUM «Вильярреал»

По информации источника, в подписании Пау Торреса также заинтересован лондонский «Челси», а трансфер оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Пау Торрес принял участие в тридцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и получил пять желтых карточек. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету испанца один гол в двенадцати встречах.