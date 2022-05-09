Москва, 9 мая, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Отвратительная выходка с нападением на российского посла в Польше сравнима с кощунством, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

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«Польские власти не только должны обеспечить завершение памятной церемонии, но также найти и наказать всех виновных», — считает Слуцкий.

Он обратил внимание на то, что в Польше фашиствующие радикалы облили краской главу российской дипмиссии и сорвали возложение венков к могилам советских воинов-освободителей.

«Общая русофобская истерия, последовательная атака на историческую память, потакание реинкарнации нацизма в соседней Украине — все это причины и следствия сегодняшнего инцидента. Но оправдания этому нет и быть не может», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский попытался оправдать нападение на посла России Сергея Андреева в Варшаве. В то же время глава МИД Польши выразил сожаление в связи с нападением на посла РФ в Варшаве, заявив, что это не должно было произойти.

Нападение на посла России Сергея Андреева произошло при движении делегации на кладбище советских воинов для возложения венков. Посол и другие российские дипломаты были облиты красной краской.

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