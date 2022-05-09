Оренбург, 9 мая, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Оренбурге люди собираются на проспекте Победы, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк». Дождь не стал помехой для мероприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ОРТ Акция «Бессмертный полк» в Оренбурге

Напомним, сбор участников шествия «Бессмертного полка» начался в 17:30 по местному времени (15:30 мск) на пересечении проспекта Победы и ул. Немовской. Торжественная колонная пройдет до водонапорной башни.

Напомним, в первой половине дня в Оренбурге прошел парад. Парадную колонну боевой техники возглавил легендарный танк Т-34. Всего в колонне прошла 21 единица техники войск Оренбургского гарнизона: танки Т-90, Т-72, бронемашина-вездеход «Тигр», автомобиль радиоэлектронной борьбы, боевая машина «Рапира» — гроза танков, КАМАЗ с метрологическим комплексом, боевые машины «2Б 17» и «Смерч». После торжественного прохождения войск на площади состоялось театрализованное представление.