Саратов, 27 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В летний период текущего года сотрудники управления Роспотребнадзора по Саратовской области провели мониторинг качества воды источников нецентрализованного водоснабжения (родников) города Саратова, сообщает пресс-служба мэрии.

ИА REGNUM Вода

По результатам лабораторных исследований вода из четырех источников не соответствует предъявляемым требованиям. В их числе родник на 6-м Динамовском проезде в Заводском районе, где уровень качества воды не соответствует санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Не соответствует качеству по санитарно-химическим показателям вода на роднике «Мочиновский» и родниковая вода на улице Шелковичной Фрунзенского района. Вода из родника на 2-й Дачной у оздоровительного лагеря «Лесная республика» Ленинского района не соответствует по микробиологическим показателям.

Употребление воды данных источников может негативно сказаться на состоянии здоровья, уверяют в региональном Роспотребнадзоре. Перед употреблением рекомендовано кипячение родниковой воды.

ИА REGNUM напоминает, осенью 2020 года в родниках Саратова выявили нитраты.

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