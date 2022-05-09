Москва, 9 мая, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 15 авиарейсов. Об этом 9 мая свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

albert22278 Самолет

Так, по состоянию на 16:04 мск в аэропорту «Домодедово» задержан один рейс; в аэропорту «Внуково» задержано два авиарейса, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано семь рейсов, еще два отменено.

В воздушных гаванях Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 9 мая в Москве ожидается кратковременный дождь, местами — гроза.