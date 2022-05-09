Барселона, Испания, 9 мая, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» планирует продать 28-летнего флангового нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая в грядущее летнее трансферное окно. Об этом 9 мая сообщило испанское издание Sport. es.

«Барселона»

Мемфис Депай выступает за «сине-гранатовых» с 1 июля 2021 года после перехода из французского «Лиона» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро. Соглашение Депая с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Мемфис Депай принял участие в 35-ти матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами, из которых пять — с пенальти, и двумя результативными передачами. Также нападающий получил четыре желтые карточки.