Кемерово, 9 мая, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Кемерове начали подготовку к запуску фейерверка. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

t. me/ilyaseredyuk Подготовка к фейерверку в Кемерове

«На Университетском мосту начали подготовку к фейерверку», — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, что праздничный фейерверк будет запущен в 22:00 (время местное). C 22:15 для развоза горожан будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.