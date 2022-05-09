Варшава, , 16:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Польши осознаёт всю серьёзность ситуации с нападением на посла России в Польше Сергея Андреева в Варшаве 9 мая.

Министерство иностранных дел Польши МИД Польши

«Мы осознаём всю серьёзность ситуации, наблюдаем за ней», — приводит слова пресс-секретаря польского МИД Лукаша Ясина Польское агентство печати.

Нападение на Сергея Андреева в Варшаве произошло при движении делегации на кладбище советских воинов для возложения венков. Посол и другие российские дипломаты были облиты красной краской.

МИД России выразил решительный протест властям Польши и потребовал сегодня же обеспечить проведение сорванной церемонии.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование обстоятельств нападения, установить причастных и принять меры к привлечению их к уголовной ответственности.