Донецк, , 16:02 — REGNUM Населенный пункт Луганское и город Донецк обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S.Army

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Укураины по направлениям: 15:30 — населенный пункт Георгиевка — населенный пункт Луганское: выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град»; 15:30 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Гольмовский, Доломитное и Железную Балку.